Auf Wirtschaftswegen ist Vorsicht geboten

Von unserem Leser Georg Kahl wurden wir auf eine für Radfahrer gefährliche Situation aufmerksam gemacht. Sie betrifft Erdablagerungen gegenüber der Tankstelle am Ortsausgang in Richtung Reilingen, in deren Folge immer wieder Sand auf den Radweg weht und diesen für Zweiradfahrer zu einer rutschigen Angelegenheit macht.

Wer vom Med-Center aus den Radweg in Richtung Reilingen nutzt, der wird nach wenigen Metern nach rechts abgeleitet, wo der auf den Radweg stößt, der aus Richtung HÖP-Gelände über die Wirtschaftsbrücke am Kraichbach führt. Dort sind derzeit zwei größere Erdhügel zu sehen, ist die von unserem Leser beschriebene Situation ersichtlich, der Weg durch von den Hügeln ausgewaschenes Geröll verunreinigt.

Kehrmaschine im Einsatz

Auf Nachfrage wurde der Sachverhalt von der städtischen Pressestelle eingeräumt und zugleich erläutert. Die Fläche an dem Weg gegenüber der Tankstelle werde von den für die Stadt tätigen Tiefbaufirmen als Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial genutzt, teilt Christian Stalf, der Pressesprecher der Stadt mit.

Dies auch deshalb, weil es sich um eine Fläche handelt, die für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. „Eine entsprechende Beschilderung weist auf die Freigabe des Wegs für den landwirtschaftlichen Verkehr hin“, betont Stalf und weist daraufhin, dass Verkehrsteilnehmer bei solchen Wegen durchaus mit Sand und Kies rechnen müssen. Und natürlich könne ein solcher Weg schon wegen der erwähnten Nutzung der Fläche nicht immer besenrein sein. „Wir appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, in diesem Bereich achtsam zu sein und ihre Fahr- oder Gehweise entsprechend anzupassen“, betonte Pressesprecher Christian Stalf und hofft auf die Umsicht der Radfahrer.

Dennoch sei die Stadt nicht untätig, halte sie die von ihr beauftragten Firmen an, Verunreinigungen zeitnah eigenständig zu beseitigen. Außerdem werde der Bereich zusätzlich mit einer Kehrmaschine vom Bauhof befahren, um ihn sauber zu halten. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 07.09.2020