Aufarbeitung eines Skandals

Hockenheim.Der Grünen-Ortsverband und der Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz laden am Donnerstag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr zur Online-Veranstaltung „Berlin-Talk: Wirecard & Co.“ ein.

Ein milliardenschwerer Finanzbetrug, ein Manager auf der Flucht und ein System kollektiver Unverantwortlichkeit in Politik und Behörden – was sich liest, wie ein spannender Wirtschaftskrimi, ist die Realität im Skandal um den einstigen DAX-Shootingstar Wirecard.

Bayaz ist einer der Finanzpolitiker, die sich in Berlin für die Aufklärung dieses Falles starkmachen. So wurde jüngst durch die Oppositionsparteien Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP auch ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der diesen Skandal aufarbeiten soll.

In der Online-Veranstaltung berichtet Bayaz exklusiv von seiner Arbeit rund um den Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard und nimmt sich Zeit für weitere Fragen und Anregungen rund um die Bundespolitik.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, wird um Anmeldung per E-Mail an Ahaerdle@t-online.de gebeten. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Zugangslink zur Online-Veranstaltung zugesendet. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 17.10.2020