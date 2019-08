Aufeinander zugehen

Um es im Automobil-Jargon zu sagen: Die Debatte um Lärm im Bereich des Hockenheimrings mündet seit Jahren in einer verfahrenen Situation – auch, aber nicht nur, weil oft übereinander gesprochen wird, statt miteinander zu reden. Gesprächsinitiativen gab es zwar, zu befriedigenden Ergebnissen führten die jedoch kaum. Dabei gibt es doch zwei klare Fakten, an denen keine Viertelmeile vorbeiführt: Wer sich für ein Haus in unmittelbarer Ring-Umgebung entschieden hat, sollte das in Kenntnis und mit dem Bewusstsein getan haben, dass die Strecke als Traditionsort des internationalen Motorsports gilt. Was für den Ring und seine Geschäftsführung selbstverständlich nicht bedeuten darf, dass man die Anwohner und ihre berechtigten Interessen nach Ruhe deswegen aus den Augen verlieren dürfte. Gefragt ist daher mehr Verständnis – und zwar auf beiden Seiten. Wer anerkennt, welche Anstrengungen der Ring mit der Kontrolle durch das Landratsamt unternimmt, könnte ja vielleicht sogar einmal mit dem Gedanken spielen, eines der vergünstigten Tickets für Anwohner in Anspruch zu nehmen. So manch einer, der aus der Ferne noch über Motorenlärm klagt, könnte aus erlebter Nähe gar noch zum Fan werden.

