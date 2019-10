Aufregende Rettung im Wald

Der Kinderheld Feuerwehrmann Sam ist wieder da: Der Held aus dem fiktiven Ort Pontypandy in Wales kommt zusammen mit seiner Feuerwachencrew für eine neue, aufregende Show wieder live auf die Bühne. „Feuerwehrmann Sam Live! Das große Campingabenteuer“ ist am Sonntag, 27. Oktober, um 11 und 15 Uhr in der Stadthalle zu Gast.

Als zwei berühmte Biologen auf der Suche nach einem seltenen Tier in Pontypandy ankommen, erklären sich Feuerwehrmann Sam und Elvis freiwillig bereit, sie während ihrer Expedition durch den Wald zu führen. Als Norman Price sich der Jagd nach dem Tier anschließt und sich im Wald verirrt, gerät die ganze Gruppe in Gefahr. Wird Feuerwehrmann Sam alle retten können?

Wehrleute und Pfadfinder gesucht

Die Zuschauer können Feuerwehrmann Sam, Elvis, Penny, Feuerwehrhauptmann Steele und Norman in einer völlig neuen, spektakulären Familienshow für Jung und Alt mit viel Musik, Tanz und wagemutigen Rettungsaktionen erleben. Sam lädt dabei alle Besucher ein, sich als Feuerwehrmann oder als Feuerwehrfrau oder als Pfadfinder zu verkleiden.

Feuerwehrmann Sam ist eine walisische Animationsserie, die 1985 von Rob Lee entwickelt wurde. Die Idee stammte von zwei Feuerwehrleuten aus Kent. Die englische Erstausstrahlung erfolgte am 17. November 1987. Die Serie handelt vom Berufsfeuerwehrmann Sam, der in der kleinen Feuerwache des fiktiven walisischen Ortes Pontypandy arbeitet. Die Episoden drehen sich um kleine Unfälle, bei denen Sam als Retter in der Not zu Hilfe kommt.

Die Intention ist, Kindern Brandverhütung näherzubringen und sie zu ermutigen, bei Gefahr den Notruf zu wählen. Angesprochen werden sollen Kinder zwischen drei und sechs Jahren, weshalb Eigeninitiative bei der Brandbekämpfung oder Personenrettung nicht gezeigt oder vorgeschlagen werden. lj

