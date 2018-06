Aufs Rad für den Klimaschutz

Anzeige

Kilometer zählen und melden

Für die Teilnahme am „Stadtradeln“ und somit an der Verlosung müssen die Teilnehmer laut Stadtverwaltung einfach aufs Rad steigen, die geradelten Kilometer zählen und anschließend auf der Internetseite www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis bei der jeweiligen Kommune eintragen.

Alternativ können Teilnehmer die Kilometer auch auf dem Flyer, der unter anderem im Rathaus und in der Geschäftsstelle des Hockenheimer Marketing-Vereins ausliegt, notieren und bei der Stadt Hockenheim abgeben. Genutzt werden kann auch die kostenlose STADTRADELN-App.

Mitmachen lohnt sich also mehrfach – für das Klima sowie die Chance auf ein E-Bike und am Ende werden die aktivsten Radfahrerinnen, Radfahrer und Teams sowie die fahrradaktivsten Kommunen und Kommunalpolitiker in Deutschland ausgezeichnet. Also rauf auf die Räder und Kilometer sammeln, appelliert die Verwaltung an die Hockenheimer.

Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender, zu den Ergebnissen und vieles mehr erfahren Interessenten auf der Internetseite www.stadtradeln.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 11.06.2018