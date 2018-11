Aufs Wesentliche konzentrieren

Die Erkenntnis, dass an der Meinung der Bürger kein Weg vorbeiführt, rührt in Hockenheim nicht erst vom Blick auf den Kalender, der ausweist, dass in sechs Monaten ein neuer Gemeinderat gewählt wird. Die Fraktionen haben durch die Auseinandersetzung mit dem massiven Protest der Bürgerinitiativen zur Standortwahl für den sozialen Wohnraum eine Sensibilität entwickelt, dass nicht alle Beschlüsse einfach hingenommen werden. Das ist gut so, gerade im Hinblick auf den 26. Mai 2019, an dem möglichst viele Hockenheimer unverdrossen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen sollen.

Die Debatte um die nächsten Schritte im Dialog mit dem Bürger und Wähler hat aber gezeigt, dass es wichtig ist, den Blick aufs Wesentliche zu richten. Wenn die Stadt einen Kindergarten bauen will, der zur Bedarfsdeckung dringend erforderlich und im vorgesehenen Quartier unumstritten ist, geht das auch knapper.

Problematisch mit der Glaubwürdigkeit der Dialogbereitschaft wird es, wenn die Bürger an der anderen Adresse, nämlich im Rathaus, den Eindruck haben, dass ihre Bedenken nicht den angemessenen Stellenwert haben. Wer viermal schriftlich anfragt, sollte zumindest eine Antwort erhalten, warum er keine ausführliche Antwort erhält.

Die Meinungen über Transparenz gehen auch im Gemeinderat auseinander. Gerade bei einem so heiklen Thema wie dem Bau des Pflegezentrums sollten aber zwecks Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen alle Karten auf den Tisch. Nur so fühlen sich die Bürger auch ernst genommen.

