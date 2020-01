Auftragsvergabe für Abwasseranlagen

Hockenheim.Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr trifft sich zu einer öffentlichen Sitzung am Montag, 13. Januar, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen die Auftragserweiterung der Ingenieurleistungen für das Regenrückhaltebecken zwischen Pfälzer Ring (südlich der A 61) und Kläranlage, die Vergabe der Erneuerung der technischen Ausrüstung der Fällmittelstation (Phos-phatelimination) in der Kläranlage und die Auftragsvergabe für die Prallschutzwände in der Hubäcker-Turnhalle sowie an der Rudolf-Harbig-Halle.

Besucherfragen, Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen aus dem Gremium runden die Tagesordnung ab. Interessierte Bürger sind zur Sitzung willkommen. zg

