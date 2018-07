Anzeige

Nach ihrer Einleitung übergab sie das Wort an den Dekan. Dieser hatte sich über das vorgeschlagene Thema sehr gewundert und bereits in der Messe angedeutet, dass „wir uns noch wundern würden“. Als Erstes stellte er die Frage: Welches Wunder haben Sie in den letzten 14 Tagen erlebt? Die Frage, die zunächst stockendes Schweigen verursachte, entlud sich alsbald in eine lebhafte Diskussion. Schlimmste Schmerzen nach einem Sturz waren am nächsten Tag wie verflogen, die Fähigkeiten der kleinen Enkel, aber auch die Entwicklung der Natur nach dem Winter und das Wachstum der Tomaten im Garten trotz anhaltender Hitzeperiode überraschten die Anwesenden.

Also nicht die ganz großen Ereignisse wie sie in den Evangelien genannt wurden. Wenn man auf solche wartet, so der Präses, werde man keine Wunder erleben. Kleinigkeiten schätzen, aus dem Hamsterrad des Lebens ausbrechen und sich auf sich besinnen, die schönen Dinge aufschreiben, wenn man alles negativ sieht. Im Hebräischen gibt es das Wort „Wunder“ nicht. Man spricht von Zeichen, die Gott setzt und als solches sollte man ein Wunder verstehen. Er las das Tagesevangelium der Mittwochmesse vor. Hier wurde klar, Wunder sind auch nicht immer gerecht. Was des einen Freud, ist des anderen Leid. Aber wer auf Entdeckungsreise geht, wird die Zeichen erkennen und annehmen. Abschließend wünschte Dekan Jürgen Gra-betz allen viel Spaß dabei. sn

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 11.07.2018