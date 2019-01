Aus melodischem Mut wird Inspiration

Es ist der Hattrick für Matthias Mayer und Gerd Weber. Zum dritten Mal dürfen die Bigband-Leiter des Gauß-Gymnasiums das „Jazz and more“-Collective und damit eine musikalische Expertise bei sich im Haus begrüßen, von der andere Ensembles landesweit nur träumen können. Die Ziele sind hoch gesteckt und Zeit ein rares Gut. Denn am Abend schon wartet ein ausverkauftes Pumpwerk auf groovige Unterhaltung. Der Countdown läuft.

Aller Anfang ist ein Abtasten. Ein Kennenlernen. Ein Einschätzen der gegenseitigen Bedürfnisse. Vollprofis wie Posaunist Eberhard Budziat oder Veit Hübner am Bass wissen schnell, wo die Schuhe drücken – und doch: In diesen Stunden soll es tief in die Materie hineingehen. Individuelle Worte. Erste Ratschläge. Die jungen Solisten tauchen im Wortsinn langsam ein – in die klaren, pointierten Ansprachen, das zugewandte Fordern, den Willen, es bei jeder Wiederholung noch ein bisschen besser zu machen.

Es sind „nur“ fünf Stücke, die sie vor vollem Haus präsentieren werden, doch die sollen sitzen, Seele und Herz in sich tragen, ja, ganz und gar Musik geworden sein. Zumal diese zugewandte Professionalität für die jungen Talente so unendlich viel mehr ist, als nur Unterricht. Wenn die Nachwuchs-Sängerin Hannah Wronka mit Dozentin Fola Dada am Klavier an einer Demi-Lovato-Nummer arbeitet, sind es vermeintliche Kleinigkeiten, die Dimensionen eines neuen Klangs eröffnen. Dass die junge Vokalistin erst einmal loslacht, als Dada ihr die „schreiende Katze“ aus der Stimme locken will, um der Kopfstimme mehr raue Wildheit abzugewinnen, gehört zum Spiel – zumal der Profi den Gag auch sofort in seine Bahnen lenkt: „Wenn wir als Sängerinnen probieren, muss das einfach auch mal klingen wie Arsch und Friedrich. Denn wenn wir immer nur schön klingen wollen, hören wir auf, uns weiterzuentwickeln – und genau dazu hast du das Talent!“

Aufbauende, tief motivierende Ansprachen wie diese sind es, die die Dämme der Zurückhaltung einreißen. Vor allem, weil die Jungmusiker auch rasch spüren, dass sie in ihrem Tun wirklich gemeint sind und das Interesse der Profis an ihnen in jeder Minute spürbar bleibt.

Technische Kniffe

Als sich die Register langsam zu eigenen Proben auf das Schulhaus verteilen und die Rhythmus-Gruppe im großen Saal verbleibt, arbeiten Gitarrist Göran Klinghagen, Pianist Martin Schrack und Schlagzeuger Torsten Krill Herbie Hancocks „Watermelon Man“ bis auf den Takt genau durch. Akribisch werden Arrangements auf Notenpapier aufgeschrieben, wird über einfache technische Kniffe und erste solistische Experimente gefachsimpelt. Das alles im Vertrauen auf die eigene Kreativität, die in diesen Hinweisen keineswegs eine Musterlösung serviert, sondern lediglich geistige Nahrung für eigenes Denken überreicht bekommt. Als die Übergänge zwischen Keyboard und Schlagzeug endlich alle sauber durchlaufen, zaubert die Zufriedenheit den Solisten ein Lächeln auf die Lippen. „Wie wohl die Bläser darauf reagieren werden?“, wie es Göran Klinghagen spitzbübisch zusammenfasst und kaum ahnt, was zwei Etagen weiter oben vor sich geht. Denn hier ist keine Spur mehr von der prallen Lautstärke, die die Rhythmus-Musiker am Vormittag noch erschlagen hatte. Stattdessen steht Klaus Graf vor sechs motivierten Saxofonisten und entlockt ihnen eine bluesige „Sunny Side Of The Street“, die ihren Namen wirklich verdient. Der Experte hat dennoch Kritik, die er jedoch erst nach einem ehrlich gemeinten Kompliment („15 Minuten habt ihr dieses Arrangement und spielt es auf diese Weise, das ist wirklich stark!“) gefühlvoll platziert. Das Plädoyer für zentrierte, schnörkellose Töne ist Graf dabei ein ebenso großes Anliegen wie der Wunsch nach körperlicher Haltung, mit der man auch in zarten Gefilden intensiv zu musizieren vermag.

„Es ist wirklich unglaublich, was unsere Schüler hier für Möglichkeiten geboten bekommen“, erwähnt Mathias Mayer im Gespräch und weiß gar nicht, wie recht er hat. Nach den Einzelproben kehren die Instrumentalgruppen mit einem Mut in Blick und Seele zurück, der Funken schlägt. Das Zusammenspiel, als Trompeten-Dozent Bastian Stein die Band andirigiert ist Dimensionen vom Morgen entfernt. Alles ist da: Druck, Dynamik, Leidenschaft. Sogar die Leichtigkeit, sich vom tänzerischen Humor des Augenblicks inspirieren zu lassen, schwebt in der Luft. Das Konzertpublikum am längst schon nahenden Abend: Es durfte kommen, denn sie waren bereit.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.01.2019