Ausbildung für Branche wichtiger denn je

Hockenheim/Brühl/Speyer.Zugegeben, es ist vier Jahrhunderte her, dass William Shakespeare seinen „Hamlet“ veröffentlichte und der Titelheld im fünften Akt feststellt: „Die Zeit ist aus den Fugen.“ Keine grundsätzlich neue Feststellung also, die aber auch in unseren Corona-Zeiten auf verschiedenen Ebenen zu hören ist. Es geht für viele um die Zukunft, um die Existenz, schlicht „um alles.“

„Die Gastronomie kämpft auf allen Ebenen, einfallsreich und mit vollem Einsatz“, ist der Dehoga-Kreisvorsitzende Manfred Büch nicht nur überzeugt, er weiß und erlebt dies in unzähligen Gesprächen und Begegnungen. „Wir müssen zusammenhalten, aber es ist für viele unwahrscheinlich schwer“, berichtet Büch. Denn so vielseitig und variantenreich das gastronomische Angebot ist, so unterschiedlich sind auch die jeweiligen Unternehmen aufgestellt.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein“, ist der Dehoga-Kreisvorsitzende überzeugt, „dass im Vordergrund dessen, was Gastronomie und Hotellerie anbieten, stets grundsätzlich das Phänomen des Erlebnisses steht.“ Bei aller sachlicher Vernunft bedeuteten Corona-bedingte Einschränkungen auch einen gewissen Verlust des Gesamterlebnisses. „Viele Gastronomen sind erfreulicherweise sehr einfallsreich und viele Gäste sind fair und halten auch in schwierigen Zeiten ihrem Restaurant, ihrem Stammtisch oder ihrer Eckkneipe die Treue“, zeigt sich Manfred Büch trotz aller Probleme zufrieden.

Personalnachfrage bleibt hoch

Wichtig sei deshalb auch, so gut wir nur irgend möglich und vertretbar die Ausbildung und die Nachwuchsarbeit nicht aus dem Auge zu verlieren. Schon jetzt werden Fachkräfte auf allen gastronomischen Ebenen gesucht, dies wird auch in Zukunft nicht anders sein, deshalb sollte die Zukunftsplanung im Bereich der Ausbildung möglichst nicht vernachlässigt werden.

Dehoga-Kreisvorsitzender Manfred Büch ist sich dabei im Klaren, dass in einigen Berufsfeldern die Zahl der Ausbildungsverträge zurückgegangen ist. Er appelliert aber an Hoteliers und Gastronomen, bestmöglich Ausbildungsplätze zu schaffen und habe erfreulicherweise in vielen detaillierten Gesprächen auch Zustimmung gefunden. „Wir sind uns einig, auch in dieser schweren Zeit müssen wir unseren Blick auf die Zukunft richten“, fasst Manfred Büch zusammen.

Fast 30 Jahre Franchisenehmer

Manfred Büch geht in diesem Sinne mit gutem Beispiel voran. Büch eröffnete vor knapp drei Jahrzehnten in Hockenheim als Franchisenehmer sein erstes McDonald’s Restaurant, zwischenzeitlich hat er auch die Restaurants in Brühl, Speyer und Mannheim übernommen. Jetzt stellte er fünf neue Auszubildende vor, die ihre Laufbahn auch in Hockenheim und Brühl begonnen haben.

Sie werden innerhalb von drei Jahren ausgebildet zur Fachfrau beziehungsweise zum Fachmann für Systemgastronomie.

„Diese Ausbildung ist im gastronomischen Bereich unwahrscheinlich vielseitig, bringt viele Zukunftschancen und schnelle und gute Aufstiegsmöglichkeiten“, fasst Manfred Büch zusammen, der im vergangenen Vierteljahrhundert bereits über 100 Fachkräfte in der Systemgastronomie ausgebildet hat und viele Jahre Fachgruppenleiter Berufsbildung des baden-württembergischen Dehoga-Landesverbandes war.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 15.09.2020