Ausflüge in den mörderischen Spreewald

Hockenheim.Die Stadtbibliothek bietet Anfang Juni eine spannende Krimi-Lesung aus dem Spreewald, der dabei gar nicht so idyllisch daherkommt, wie manche Menschen meinen. Die Autorin Christiane Dieckerhoff präsentiert am Donnerstag, 7. Juni, 19.30 Uhr, ihr neues Buch „Spreewaldrache“. Der Eintritt kostet 6 Euro im Vorverkauf und 7 Euro an der Abendkasse.

Es handelt sich dabei um Dieckerhoffs dritten Krimi nach „Spreewaldgrab“ und „Spreewaldtod“. „Spreewaldrache“: Kriminalobermeisterin Klaudia Wagner, Anfang 40, hat sich nach der Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten vom Ruhrgebiet nach Lübbenau im Spreewald versetzen lassen. Sie hofft dort auf eine ruhige und stressfreie Arbeit.

Doch weit gefehlt: Ein junger Mann wird blutüberströmt auf einer kleinen Spreewald-Insel gefunden. Er überlebt nur knapp. Kurz darauf finden Anwohner einen toten Obdachlosen in einer Datsche. Klaudia Wagner steht vor einem Rätsel.