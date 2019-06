Ausflug in die Heimat des Kaplans

Fast 50 Personen waren mit Kaplan Tobias Streit unterwegs im rechtsrheinische Auengebiet. Obwohl es morgens regnete, war Streit sehr zuversichtlich, dass die Bootstour bei der Taubergießenfahrt sowie das Mittagessen und die anschließende Kirchenführung bei strahlendem Sonnschein stattfinden wird. „Man muss nur Gottvertrauen haben“, so der Kaplan, nachdem er den Reisesegen bei strömenden Regen gespendet hatte.

Im Naturschutzgebiet Taubergießen angekommen, hörte der Regen auf, die Sonne schien. Nach einer erlebnisreichen Bootsfahrt kehrte die Gruppe im Oberweierer Landgasthof Mühlenhof ein. Gestärkt machte sich die Truppe anschließend in den Heimatort des Kaplans nach Schut-tern auf, um die ehemalige Klosterkirche mit den Ausgrabungen zu besichtigen. Matthias Rudolf führte die Gruppe in die Schutterner Geschichte ein. Nach der kurzweiligen Besichtigung wurden die Ausflügler von Freunden des Kaplans überrascht. Nach Kaffee und Kuchen ging es zurück in die Rennstadt. zg

