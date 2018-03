Anzeige

Von Nervosität oder Zurückhaltung angesichts der ungewohnten Konstellation keine Spur: Das Ensemble versprüht von Anfang an die gewohnt gute Laune und trägt das Herz auf der Zunge. Schon zwischen Aperitif und Pastinaken-Apfel-Suppe gibt’s im traditionell ruhigeren ersten Set mit Rihannas „Unfaithful“ das erste neue Stück mit sehr atmosphärischem Intro. Und die Info, dass „Jazzy“ Simon und Christopher Hublitz nicht nur bei Lady Antebellums „Need you now“, sondern auch im richtigen Leben perfekt harmonieren und demnächst dauerhaft auftreten – als Ehepaar.

Die ARN-Premiere erleben kurz vorm Caesar Salad Lady Gagas emotionales Stück „Million reasons“ und der James-Bond-Klassiker „Live and let die“ (Wings), dessen Tempowechsel die Band sehr temperamentvoll umsetzt. Zurückhaltender ist „Jazzy“ Simons Version von Michael Jacksons „Man in the mirror“, genüsslich geschmachtet wird bei Bon Jovis „I don’t wanna close my eyes“ (Simon/Hublitz ) mit Streicherintro.

Tempo raus, Gefühl rein

Tempo raus, Gefühl rein war die Devise beim Gastauftritt des lyrischen Baritons Siegfried Wosnitzka, der mit „Mr. Bojangles“ und dem durch die Righteous Brothers bekannt gewordenen „Unchained Melody“ neugierig machte auf seine Mitwirkung beim nächsten Konzert der Acoustic Rock Night am 14. April in der Tanzschule Feil – das allerdings bereits ausverkauft ist.

So opulent wie das Kalbsragout Stroganoff mit Wirsing-Semmelknödel, das Familie Greis als Hauptgang serviert, ist Loreena McKennitts „Mystic’s Dream“, bei dem Tastenmann Jochen Götzmann die Drehleier und Gitarrist Holger Schell die orientalische Oud bedienen.

Was die Schwarzwälder Kirsch bei der Dessertvariation, sind im 33 Titel umfassenden Programm die ARN-Juwelen „Zombie“, „Stairway to heaven“ und „Bring me to life“ (Evane–scence). Wenn überhaupt etwas fehlt, dann höchstens die neue CD, um das Erlebte zumindest ausschnittweise nachhören zu können. Lange soll es aber nicht mehr dauern . . .

