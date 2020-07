Ausgabe nur mit Termin

Beim Asylnetzwerk gibt es für den Monat Juli Änderungen im Bereich des Sachspenden-Managements. Spenden (Geschirr, Besteck, Küchengeräte, Unterhaltungselektronik, Bekleidung) können weiter samstags zwischen 12 und 14 Uhr in der Fahrradwerkstatt des Asylnetzwerks (Obere Hauptstraße 92, Zufahrt über die Gebäude-Rückseite) abgegeben werden. Für die Ausgabe des gespendeten Materials an Bedürftige gilt jedoch bis Anfang August, dass Termine telefonisch mit Tony Iskeaf unter der Mobilnummer 0176/64 39 14 90 vereinbart werden müssen, heißt es in einer Mitteilung des Asylnetzwerks.

Tony Iskeaf ist aus beruflichen Gründen samstags nicht verfügbar. Gleiches gilt für Spender, die keine Gelegenheit haben, ihre Spenden samstags in der Fahrradwerkstatt vorbeizubringen. Auch in diesen Fällen bittet das Asylnetzwerk um Vereinbarung gesonderter Termine mit Tony Iskeaf für die Anlieferung unter der genannten Rufnummer. Das Asylnetzwerk dankt allen Spendern für ihr Verständnis hinsichtlich der Änderungen, welche zunächst nur für die Wochenenden im Monat Juli gelten. kso

