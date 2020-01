Ausgewählte Bürger sind auskunftspflichtig

Die Mikrozensus-Befragung wird auch in diesem Jahr bei einem Prozent der Haushalte in Deutschland durchgeführt. Es ist eine amtliche Haushaltsbefragung, mit der seit 1957 wichtige Daten über die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung ermittelt werden, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Mit der Durchführung der Befragung sind die Statistischen Landesämter und von ihnen beauftragte und geschulte Erhebungsbeauftragte betraut. Die Daten des Mikrozensus werden kontinuierlich über das ganze Jahr erhoben. Über 1000 Haushalte werden pro Woche in Baden-Württemberg befragt. Die ausgewählten Haushalte sind nach Paragraph sieben des Mikrozensusgesetzes auskunftspflichtig.

Oft irritiert die Bürger, dass Namen und Anschrift in den Anschreiben handgeschrieben sind. Dies ist durch die Stichprobe bedingt, in der zunächst Gebäude gezogen werden. Die Namen der betroffenen Haushalte werden erst von den Erhebungsbeauftragten vor Ort ermittelt und aus Datenschutzgründen handschriftlich auf die Anschreiben geschrieben.

Gerne können sich Bürger bei Fragen direkt mit dem Statistischen Landesamt unter Telefon 0711/6 41 25 65 in Verbindung setzen. Weitere Informationen zum Mikrozensus sind unter www.mikrozensus.de abrufbar. zg

