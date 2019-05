Ausgewogene Liste kommt an

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Mit über 50 Teilnehmern war der Mai-Stammtisch der BIT-Bürgerinteressen Hockenheim besonders gut besucht. Das lag nicht zuletzt daran, dass die CDU mit Fraktionsvorsitzendem Markus Fuchs und weiteren CDU-Stadträten im laufenden Kommunal- und Europawahlkampf ihr Kommen zugesagt hatte. Auch CDU-Oberbürgermeisterkandidat Marcus Zeitler stellte sich zur am 7. Juli anstehenden Wahl vor, heißt es in einer BIT-Pressemitteilung.

Der Sprecher der BIT, Wolfram Ritter, betonte in seinen Begrüßungsworten, dass die Initiative ganz bewusst und gerne mit den politischen Parteien Kontakt halten und ins Gespräch kommen will. Denn sie stellten in hohem Maße entscheidende Voraussetzungen zur aktiven Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens dar.

Markus Fuchs stellte die teilnehmenden CDU- Stadträte, Bärbel Hesping, Patrick Stypa, Christoph Kühnle und Oberbürgermeister-Stellvertreter Fritz Rösch, ebenso vor wie die Kandidaten der Union zur Kommunalwahl am 26. Mai. Er hob hervor, dass die CDU bei der Aufstellung ihrer Kandidatenliste auf ein Pari im Verhältnis Frauen zu Männern großen Wert legte: Elf Frauen und elf Männer stehen zur Wahl.

Bemerkenswert sei auch das niedrige Durchschnittsalter der Kandidaten von unter 45 Jahren. Fünf Bewerber sind sogar unter 35 Jahre alt.

Das Ziel von Gleichberechtigung und frischem Schwung für die Lenkung der politischen Geschicke bezeuge auch die Tatsache, dass unter den 22 Kandidaten zwölf neue Bewerber um Stimmen bitten. Diese strategische Ausrichtung der CDU wurde in den Diskussionen am Stammtisch allseits als richtungsweisend für die Zukunft Hockenheims empfunden, so die Pressemitteilung.

Der junge Stadtrat Patrick Stypa, der auch für den Kreistag antritt, stellte das CDU-Programm unter der Überschrift „Die Jugend ist unsere Zukunft!“ vor. Er stellte souverän die Kernpunkte in Stadtentwicklung, Schulpolitik, Belebung der Innenstadt auch durch Attraktivitätssteigerung in der City im Wohn- und Kindergartenbereich für junge Familien vor.

Zeitler stellt „Rezepte“ vor

Als „überzeugend“ bezeichnet die BIT-Mitteilung die Vorstellung von OB-Kandidat Marcus Zeitler und seiner „Rezepte“ für Hockenheim. Zeitler hob hervor, dass er unter höchstmöglicher Transparenz gemeinsam mit den Bürgern das für jeden Notwendige und Wünschenswerte angehen und erreichen wolle.

Ob Stadtwald, Hockenheimring, Wirtschaft- und Geschäftswelt oder Umgang mit der Schuldenlast: Er können neue Wege gehen, aufgrund seiner Erfahrungen und seines Verwaltungswissens neue Kapitaltöpfe erschließen und seine Netzwerke und Verbindungen in Kreis- und Landespolitik nutzen. In seiner jetzigen Gemeinde Schönau wurde er nach einer Amtsperiode mit 87 Prozent wiedergewählt und ist auch Mitglied des Kreistages.

Umzug nach Wahl angekündigt

Auf die Frage eines Besuchers, wo er wohnen wolle, wenn er gewählt wird, kam die Antwort ohne lange Überlegung: Er gehe gerne nach Hockenheim und werde ebenso, wie er als Leimener nach Schönau umzog, auch in Hockenheim wohnen: „In einer Stadt, in der man nicht wohnt, kann man kein Oberbürgermeister sein“, bekräftigte Zeitler.

Die Reaktionen in der abschließenden Diskussion hätten „der kann das“ als Tenor gehabt, und als Vorteil wurde gewertet, dass Zeitler als erfahrener erfolgreicher Bürgermeister keine Anlaufzeit benötige, schreibt die BIT. „Er kommt ehrlich und wahrhaftig rüber“, habe ein Kommentar gelautet, und könnte ein Oberbürgermeister der Kommunikation mit dem Bürger und zum Anfassen sein.

Beim BIT-Stammtisch werde grundsätzlich öffentlich eingeladen, und jeder Bürger sei immer willkommen. So hätte es die Initiative sehr gerne gesehen, wenn auch die anderen Oberbürgermeisterkandidaten den Weg zum Stammtisch gefunden hätten. Durchaus positiv kam deshalb an, dass Bewerber Dr. Jörg Söhner dabei war. Söhner nutzte die Gelegenheit, sich vorerst zumindest vorzustellen. Die BIT beabsichtigt beim Juni-Stammtisch, das Thema Oberbürgermeisterwahl wieder aufzunehmen.

Mehrmals wurde die Forderung geäußert, dass die Bürger wählen gehen und ihre Einflussmöglichkeiten auch wahrnehmen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 21.05.2019