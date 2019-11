Ausstellung der Aquarien schließt

Letztmals am Sonntag, 17. November, kann die beeindruckende Aquarienschau im Gartenschaupark von 10 bis 17 Uhr kostenlos besichtigt werden. Danach ist bis einschließlich März 2020 Winterpause. Die Ausstellung zeigt Süß- und Meerwasserfische aus den warmen Regionen der Erde in naturnah eingerichteten Becken. Der Verein Zierfischfreunde Amazonas freut sich am letzten Ausstellungstag über viele Besucher, die sich für das Ehrenamt der Zierfischfreunde interessieren.

Man erreicht die Ausstellung ab Parkeingang Städtischer Kindergarten in der Dresdener Straße gegenüber der Hausnummer 10 auf kurzem ausgeschilderten Fußweg, der auch für Rollstühle geeignet ist. zg

