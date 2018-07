Anzeige

Wie in den zurückliegenden Jahren ist der dritte Sonntag im Juli der letzte Ausstellungstag der Zierfischfreunde Amazonas vor der Sommerpause. Wer die interessante Aquarienausstellung besichtigen will, hat hierzu am Sonntag, 15. Juli, von 10 bis 18 Uhr Gelegenheit.

Keinesfalls versäumen sollten den Besuch die Eltern und Kinder, welche am Malwettbewerb des Vereins teilgenommen haben. Denn die jungen Künstler haben es allesamt verdient, dass ihre Werke in besonderer Weise gewürdigt werden. Zur Preisverleihung bittet der Verein alle Teilnehmer um pünktliches Erscheinen um 14.30 Uhr.

Die Ausstellung öffnet nach der Sommerpause am Sonntag, 2. September, erneut ihre Tore, und wie gehabt hat sich im Turnus 1. und 3. Sonntag des jeweiligen Monats bis einschließlich November für die Besucher geöffnet. nd