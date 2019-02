Austausch über Kommunalpolitik

Hockenheim.Die BIT-Bürgerinteressen lädt Mitglieder und alle Interessierten zu ihrem Stammtisch am Donnerstag, 21. Februar, 19.30 Uhr ins Stadthallenrestaurant „Rondeau“ ein. Stadträte der Grünen haben ihr Kommen zugesagt, um zu aktuellen Fragestellungen, aber auch den Schwerpunkten ihres Programms zur Kommunalwahl am 26. Mai Stellung zu beziehen.

Die Bürgerinitiative rechnet mit einem regen Austausch zu den Themen Stadtentwicklung, Seniorenzentren, Perspektiven am Motodrom, Integration und nicht zuletzt Oberbürgermeisterwahl, die die öffentliche Wahrnehmung besonders beherrschen. Die BIT ist überzeugt, dass der Bürger der Politik sagen muss, was er verwirklicht haben möchte, aber auch was er nicht will. Nur so könne eine bürgerorientierte Politik entstehen.

Wer an aktuellen Themen, auch durch eigene Betroffenheit, interessiert ist, ist eingeladen, um die Vorstellungen der politisch Verantwortlichen zu hören, aber auch eigene Beiträge einzubringen. zg

