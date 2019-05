Autoaufbruch und Gaststätteneinbruch

Ein bislang unbekannter Täter schlug zwischen Donnerstag, 16.30 und 18 Uhr, die Seitenscheibe eines Mitsubishis ein, der auf einem Parkplatz eines Sportplatzes im Nordring abgestellt war. Der bislang Unbekannte entwendete danach eine Ledertasche mit diversem Inhalt.

Zwischen Freitag, Mitternacht, und Samstag, 8 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Vereinsgaststätte in der Dänischen Allee/Ecke Walldorfer Weg ein. Im Inneren wurde nach bisherigem Kenntnisstand eine ältere Kettensäge entwendet, die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht die Möglichkeit, dass beide Einbrüche in einem Zusammenhang stehen.

Das Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, sucht dringend nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 13.05.2019