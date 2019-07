Automobile Schönheiten machen Station

Diese Parade hat zum Jubiläumsfest der Stadt bestens gepasst: Wie an der gerne zitierten Schnur von Jubiläumsperlen gezogen, rollten am Freitagvormittag automobile Perlen durch die Stadt und über den Marktplatz. Die 25. Ausgabe der „ADAC Heidelberg Historic“, der Rallye durch Kraichgau, Kurpfalz, Neckartal, Bergstraße und Odenwald, brachte echte Schätze in die Stadt.

Morgens um 7.30 Uhr

