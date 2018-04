Anzeige

Beim Vorbeifahren hat am Mittwoch zwischen 10.10 und 13 Uhr ein bislang nicht ermittelter Auto- oder Lkw-Fahrer einen in der II. Industriestraße am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Opel Astra beschädigt. Durch den Anstoß wurde der Astra auf einen davor abgestellten Opel Insignia geschoben, so dass an beiden Autos Sachschaden entstand, den die Polizei auf rund 4000 Euro beziffert.

Kabeldiebstahl von Baustelle

Eine Kabeltrommel sowie weitere auf einer Großbaustelle entlang des Kraichbachs im Stöcketweg gelagerte Kabel stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch. Am Dienstag gegen 17 Uhr verließen die Arbeiter die Baustelle und stellten den Diebstahl am nächsten Morgen fest. Die Schadenshöhe beträgt fast 1000 Euro. pol