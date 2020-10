Autoscheibenmit Schläger zertrümmert

Mit einem Baseballschläger hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 15.30 und 16.45 Uhr an mehreren Autos in der Heidelberger- und Hardtstraße die Heckscheibe eingeschlagen. Das hat eine Zeugin beobachtete. Anschließend soll der Täter über den Parkplatz P 2 in Richtung Kreisverkehr Schwetzinger Straße/Dresdener Straße/Nordring geflohen sein. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt: etwa 13 bis 17 Jahre alt, schlanke Statur. Zur Tatzeit soll er eine sehr auffällige, dunkelgrüne Daunenjacke, eine dunkle Mütze und eine Jeanshose getragen und einen Baseballschläger mit sich geführt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/2 86 00 zu melden. pol

