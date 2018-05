„Badische Toskana“ entdecken

Anzeige

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, mit dem Motto „Netzwerk Museum: neue Wege, neue Besucher“ und zum ersten Geburtstag des Kraichradwegs wird entlang der Strecke ein buntes Rahmenprogramm geboten. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Der Kraichradweg wurde im vergangenen Jahr feierlich eingeweiht und verläuft 65 Kilometer entlang des Kraichbaches durch die „badische Toskana“ bis zum Rhein und verbindet die attraktiven Regionen Naturpark Stormberg-Heuchelberg im Enzkreis mit dem Kraichgau und der Oberrheinischen Tiefebene in den Landkreisen Karlsruhe und Rhein-Neckar.

Anlässlich des Jahrestags des Kraichradweges finden in Gemeinden entlang der Strecke eine Reihe von Veranstaltungen statt. Auch Hockenheim ist mit dabei: Das Tabakmuseum in der Zehntscheune bietet von 14 bis 17 Uhr bei Bedarf kostenlose Führungen an. Außerdem gibt es attraktive Preise zu gewinnen wie zum Beispiel Karten für den Hockenheimring oder das Aquadrom. Wer die richtige Anzahl an Bienen im Tabakmuseum findet, der ist dabei beim großen Gewinnspiel des Gartenmarktes „Petite Fleur“.