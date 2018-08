Anzeige

Hockenheim/Region.Ministranten aus Altlußheim, Hockenheim, Neulußheim und Reilingen starteten zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen und Kaplan Tobias Streit in die „Ewige Stadt“ Rom zur internationalen Ministrantenwallfahrt. Nach rund 17 Stunden Busfahrt kamen alle müde, aber neugierig in der heißen Stadt Rom an. Eine Woche waren sie unter der Leitung von Kaplan Streit in Rom unterwegs und genossen Land und Leute.

Schon gleich am ersten Abend konnten sich alle Teilnehmenden einen Eindruck verschaffen, was ihnen in den nächsten Tagen alles geboten werden sollte, denn nachdem die Zimmer im Hotel bezogen wurden, ging es gleich mit der Metro an den Petersplatz, um von dort aus ein bisschen am Abend durch die Stadt zu schlendern. „Überall waren tausende Jugendliche unterwegs – ein tolles Bild für die Zukunft der Kirche“, so Kaplan Streit.

Gottesdienst mit Weihbischof

Am Dienstag fand dann der Eröffnungsgottesdienst mit Weihbischof Dr. Michael Gerber für die Erzdiözese Freiburg in Sankt Paul vor den Mauern statt. Es war für die Jugendlichen ein toller Moment, denn man konnte sehen, dass es in der hiesigen Region tausende von Kindern und Jugendlichen gibt, die den Dienst am Altar mit Freude ausführen.