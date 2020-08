Bäume vor der Haustür bewässern

Die anhaltende Trockenheit im Sommer macht den Bäumen in Hockenheim stark zu schaffen. Die heißen Temperaturen in den kommenden Tagen verschärfen diese Situation wieder. Die Stadtverwaltung bittet daher die Bürger um Hilfe, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Straßenbäume und kleine Pflanzbeete in ihrer Straße zu gießen.

„Unser Bauhof, beauftragte Firmen und die Landwirte bewässern das städtische Grün und versuchen, es so gut wie möglich am Leben zu halten“, erklärt Stadtgärtnermeister Matthias Degen vom Fachbereich Bauen und Wohnen. Vor allem junge Bäume seien auf die Bewässerung angewiesen. Ältere Bäume könnten sich über ihre tiefreichenden Wurzeln besser selbst versorgen. „Jede Gießkanne hilft“, ergänzt Degen.

Alarmzeichen: eingerollte Blätter

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) gibt Tipps, wie durstige Bäume entdeckt werden können. Exemplare, die stark unter Trockenstress leiden, erkenne man daran, dass sich die Blätter einrollen und vergilben. In letzter Konsequenz werden die Blätter abgeworfen. Im höchsten Wipfel sind die Symptome zuerst sichtbar: Bei anhaltender Trockenheit wird ein Großteil oder gar die ganze Krone schütter und durchsichtig. Die Bäume bilden dann auch nur noch kleinere und sichtbar hellere Blätter aus.

Die Baumscheibe sollten laut BUND beim Gießen erst ein wenig angefeuchtet werden, damit die Erde das Wasser besser aufnimmt. Gemeint ist der weitläufige Platz um den Baumstamm herum. Denn die Wurzeln unter der Erde strecken sich breitflächig aus, deshalb darf nicht nur am Stamm gewässert werden, sondern besser auch noch ein paar Handbreit daneben. Die beste Zeit zum Gießen ist in den frühen Morgenstunden, dann kann der abgekühlte Boden Feuchtigkeit am besten absorbieren. Alternativ kann auch in den späten Abendstunden gegossen werden, wenn die Sonne untergegangen ist.

Gießringe um den Baum können das Wasser länger in Baumnähe halten, oftmals ist ein Ring aus Erde ein paar Handbreit vom Stamm entfernt schon ausreichend. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 13.08.2020