Anzeige

Der Tennisclub bietet erstmalig eine Ballschule für Kleinkinder von drei bis fünf Jahren an. Dabei werden verschiedene Bewegungsabläufe, Koordination, Motorik und Ballgefühl in kindgerechter Form geschult und der Grundstein nicht nur für Tennis, sondern auch Fußball, Handball, Hockey und andere Ballsportarten gelegt.

Für die Ballschule stehen drei Übungsleiter zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf maximal zehn bis zwölf Kinder. Der Termin ist mittwochs von 15 bis 16 Uhr. Beginn ist am Mittwoch, 9. Mai. Eine vorherige Online-Anmeldung ist erforderlich. Die Kinder können in der ersten Stunde reinschnuppern, die Anmeldung ist erst ab der zweiten Stunde verbindlich. Die Kosten belaufen sich auf einmalig 60 Euro für die Sommersaison von Mai bis September (nicht in den Ferien). Infos und Anmeldung unter www.tc-hockenheim.de/ballschule. zg