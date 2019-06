Bandabend mit Pop und Rock

Wahrscheinlich zum letzten Mal in altbewährter Form findet am Freitag, 5. Juli, ab 18.30 Uhr in der Aula der traditionelle Bandabend des Gauß-Gymnasiums statt. Musik aus Rock und Pop sowie ein bisschen Jazz bieten in diesem Jahr die heftig groovende Schülerband (Leitung: Charlene Holzgreve) sowie die Concert Band, die Big Band (Leitung: Matthias Mayer und Gerd Weber) und als Höhepunkt die Lehrerband.

Ein weiterer Glanzpunkt bei den Bandabenden ist die Versteigerung des Jahresmotivs, das in diesem Jahr den 2016 verstorbenen Sänger David Bowie zeigt. Neu ist der Modus der Versteigerung – im Vorfeld werden Lose für 2 Euro verkauft, am Abend wird der Gewinner ermittelt. Voraussetzung für den Gewinn ist die Anwesenheit. Der Eintritt ist frei. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 29.06.2019