Basteln für Kinder

© ArchibvFunck

Am Donnerstag, 26. September, ist es soweit: Anlässlich des Jubiläumsjahres macht das Kinomobil Baden-Württemberg am Donnerstag, 26. September, Halt an der Stadthalle. Es werden zwei Filme gezeigt. Um 15 Uhr läuft „Unheimlich perfekte Freunde“, ein Filmvergnügen für die ganze Familie und abends wird die aktuelle Kinokomödie „Monsieur Claude 2 – Immer für eine Überraschung gut“ gezeigt, wie die Stadt mitteilt.

Die Familienkomödie „Unheimlich perfekte Freunde“ ist empfohlen für Kinder ab sechs Jahren, hat eine Spielzeit von 91 Minuten und kostet drei Euro Eintritt. Im Anschluss an den Film gibt es eine Bastelaktion, bei der Eltern mit ihren Kindern etwas passend zum Film basteln können. Dies dauert etwa 30 bis 40 Minuten und ist kostenlos. Das Basteln wird voraussichtlich im Foyer der Stadthalle stattfinden. Um 19 Uhr wird die Komödie „Monsieur Claude 2 – Immer für eine Überraschung gut“ vorgeführt, der Eintritt kostet vier Euro. Beide Filmvorführungen finden in der Stadthalle Hockenheim statt. Einlass zu den Filmvorführungen ist jeweils 30 Minuten vor Beginn.

Karten gibt es im Ticketshop der Stadthalle. Eine Anfrage ist über die Tickethotline (06205/2 11 90) sowie unter kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de möglich – Reservierungen allerdings nicht. Die angefragten Karten müssen im Ticketshop der Stadthalle abgeholt werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.09.2019