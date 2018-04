Bauauschuss soll Sanierungen begleiten

Anzeige

Eine besondere Freude war es, die Schützenfreunde aus der Partnerstadt Commercy in Hockenheim begrüßen zu können. Bei der Gelegenheit verwies der Oberschützenmeister auf den in diesem Jahr stattfindenden Gegenbesuch, der am 19. und 20. Mai bereits fest gebucht ist. Meldungen zur Teilnahme sind noch möglich.

Die Stadtmeisterschaft war wie immer ein besonderes Erlebnis. Hier haben die Bürger und alle, die der Stadt verbunden sind, die Möglichkeit, einmal Schützenluft zu schnuppern und sich mit dem Kleinkalibergewehr zu versuchen. Vereinsinterner Höhepunkt war der Schützenball mit der Inthronisation des Schützenkönigs Peter Engelhardt und seiner Ritter Manfred Jourdan und Hans-Jürgen Barcziewski. Den Abschluss des Jahres bildete das Ordonannz- und 98k-Turnier, bei dem Gäste aus den umliegenden Bundesländern begrüßt werden konnten.

Dach muss saniert werden

Ein Problemfall stellt das Dach des Vereinshauses dar. Die an sich schöne Lage im Wald hat diesem zugesetzt, so dass eine Sanierung unumgänglich ist. Weil der Aufwand nach ersten Schätzungen doch sehr erheblich ist, wurde die Gründung eines Bauausschusses vorgeschlagen.

Vom Vorstand der Finanzen, Manfred Jourdan, konnten ein an sich gutes Finanzergebnis aufgezeigt werden. Insgesamt wurde aber dargelegt, dass trotz eines erwirtschafteten Gewinnes nach wie vor Altlasten drücken und zumindest im Bereich laufender Kosten die jetzigen Beiträge nicht mehr ausreichen.

Die Ergebnisse der sportlichen Aktivitäten zeigen die Vielfältigkeit des Vereins. Angefangen von den Luftdruckdisziplinen über das Spektrum der Kleinkaliberwaffen bis hin zu Ordonannzwaffen, Unterhebelrepetierer (Westernwaffen) und verschiedenen Kurzwaffendisziplinen waren die Schützen aktiv und nahmen an Meisterschaften teil.

Die gute Zusammenarbeit mit der regionalen Presse und dem Fachorgan der Schützen, der Südwestdeutschen Schützenzeitung, wurde von dem Schriftführer und Pressereferenten Rolf Gottselig hervorgehoben.

Nach dem Bericht der Kassenprüferinnen Stefanie Träutlein und Rosemarie Gottselig wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Zur Neuwahl stand der Schützenmeister an. Jochen Oehler musste aus beruflichen Gründen dieses Amt zur Verfügung stellen. Neu gewählt wurde Hans-Jürgen Barcziewski. Im Amt bestätigt wurde Rolf Gottselig als Schriftführer und Pressereferent, ebenso Andre Leuthner als EDV-Referent. Als Kassenprüferinnen wurden Stefanie Träutlein und Rosemarie Gottselig bestätigt. Für den neu geschaffenen Bauausschuss stehen Christian Langlotz und Marcus Treiber zur Verfügung.

Beitrag moderat erhöht

Nahezu einstimmig wurden die moderate Erhöhung des Jahresbeitrages und die Erhöhung der Standgebühren beschlossen, nachdem diese über ein Jahrzehnt keine Anpassung erfahren hatten. Erfreulich war die Bereitschaft von zahlreichen Schützen für vorgesehene Arbeitseinsätze. Mehrere Schützen konnten den erfolgreichen Abschluss der Sachkundeprüfung und der damit einhergehenden Prüfung Bestätigung der Qualifikation als Schieß- und Standaufsicht vermelden. Ein Zugewinn für den Verein.

Zu erwähnen ist noch der Schützenstammtisch für Vereinsmitglieder, der sich mittlerweile etabliert hat. Dieser bietet für Neuschützen ein Gremium, bei dem man sich viele Informationen zum sorgfältigen und sicheren Umgang mit Waffen und deren Pflege einholen kann. Genauso stehen die erfahrenen Schützen Rede und Antwort, wenn es um den Aufbau mentaler Stärken geht, die, wie bei anderen Sportarten, bei der Teilnahme an Wettbewerben entscheidend sein können. zg

