Bauhof-Mitarbeiter von Auto erfasst

Schwer verletzt worden ist ein 33-jähriger Arbeiter gestern Nachmittag, als er in der Eisenbahnstraße von einem Pkw erfasst wurde. Gegen 15.30 Uhr wollte ein Lkw aus der Blumenstraße rückwärts auf die Eisenbahnstraße ausfahren. Zufällig anwesende Arbeiter des Bauhofs sicherten hierfür die Straße mi ihren Fahrzeugen ab. Der 33-Jährige stand bekleidet mit einer Warnweste auf der Straße, um den Verkehr auf die Situation aufmerksam zu machen.

Eine 74-Jährige übersah den Mann und erfasste ihn mit ihrem Pkw frontal. Durch den Aufprall auf Motorhaube und Windschutzscheibe des BMW wurde der Arbeiter an Kopf und Rücken verletzt. Er war ansprechbar und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderung in der Eisenbahnstraße. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.11.2018