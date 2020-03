Bauhofmitarbeiter bleiben aufmerksam

Als Reaktion auf unseren Artikel über den Mängelmelder „Defekte Laternen führen Hinweisliste an“ in der Ausgabe vom Mittwoch, 12. Februar, meldete sich unter anderen auch Heiner Berger aus Hockenheim per E-Mail. Der Leser habe den Mängelmelder bereits mehrfach benutzt und empfindet dessen Handhabung als etwas umständlich. Des Weiteren merkte er an:

„Als ich um den Jahreswechsel herum einen längeren Abendspaziergang gemacht habe (LGS-Gelände ab Überführung bis zum REWE, Karlsruher Straße komplett, Ebertpark und Stiegwiesenpark) habe ich anschließend eine E-Mail an die Stadtverwaltung geschickt, weil ich mit meinen umfangreichen Feststellungen von ausgefallenen Straßenlampen wahrscheinlich Tage daran gesessen hätte, wenn ich diese alle über den Mängelmelder eingegeben hätte. In der E-Mail habe ich dann von sage und schreibe 36 ganz oder teilweise ausgefallenen Straßenlampen berichtet.“ Der aufmerksame Leser wies darauf hin, dass die defekten Straßenlaternen zwischenzeitlich teilweise ersetzt wurden, er sich aber frage, warum eine solche Fülle an Mängeln weder jemandem vom Bauhof oder den Stadtwerken auffalle.

„Die Mitarbeiter fahren auch mal durch die Straßen und könnten dabei Mängel feststellen und intern an die betreffende Stelle der Stadtverwaltung weitermelden. Oder hat man sich entschlossen: Jetzt wo es den Mängelmelder auf der Homepage gibt, brauchen wir selbst nicht mehr agieren, sondern nur noch reagieren.“

Hohes Arbeitsaufkommen

Diese Leserreaktion nahm die Redaktion zum Anlass, um bei der Stadtverwaltung und Pressesprecher Christian Stalf nachzufragen. Zu den noch defekten Straßenlaternen äußert sich Stalf wie folgt: „Die Kollegen der Stadtwerke haben in der Zeit des Jahreswechsels ein erhöhtes Arbeitsaufkommen. Neben den normalen Arbeitsabläufen und Aufgaben, wie die genannten Mastprüfungen, kommen in diesem Zeitraum weitere hinzu. Dazu zählt das Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet, die üblicherweise in diesem Zeitraum erfolgt. Außerdem werden die Straßenlaternen sukzessive auf eine klimafreundliche LED-Beleuchtung umgestellt. Manche Kollegen sind auch im Urlaub. Diese Gründe haben sicherlich dazu geführt, dass die kaputten Leuchtkörper eine Zeit lang nicht ausgetauscht wurden. Das ist mittlerweile größtenteils behoben. Die Menge der kaputten Leuchten ist uns aber nach wie vor unerklärlich, insbesondere, weil die Leuchtkörper regelmäßig kontrolliert werden.“

Zu dem Zuständigkeitsbereich des Bauhofes und der Aufmerksamkeit bezüglich der Mängel meinte Stalf: „Die Mitarbeiter achten bei ihren Dienstfahrten durch das Stadtgebiet selbst auf bestehende Mängel. Sie agieren und beseitigen diese aktiv und zeitnah, wo sie entdeckt werden. Dabei kann es auch vorkommen, dass Mängel übersehen werden. In solchen Fällen können die Hinweise über den Mängelmelder hilfreich sein. Er ist damit eine sinnvolle Ergänzung für die Arbeit des Bauhofs.“

Stalf ergänz weiter, dass die Lichtverhältnisse bei der Mängelentdeckung ebenfalls eine Rolle spielen würden. Tagsüber seien die Laternen ausgeschaltet, was dazu führen würde, dass defekte Lampen von den Bauhofmitarbeitern nicht gesehen werden könnten.

Die Stadtverwaltung sei weiterhin dankbar für aufmerksame Hinweise wie die von Heiner Berger, teilt Christian Stalf weiter mit. Aber auch Berger werde weiterhin seine Augen offen halten, wie er in seiner E-Mail abschließend mitteilt. sake

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 06.03.2020