Baumann führt übers HÖP-Gelände

Der Grüne Kreisverband Kurpfalz-Hardt und die Grünen in Hockenheim laden am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr zu einem Abendspaziergang über das HÖP-Gelände ein. Treffpunkt ist vor der Bibliothek an der Hockenheimer Zehntscheuer, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Hochwasser- und Ökologieprojekt (HÖP) sei eine gelungene Synthese aus Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung und einer Aufwertung des Ortskerns. Exkursionsleiter ist Dr. Andre Baumann, der grüne Landtagskandidat für den Wahlkreis Schwetzingen-Hockenheim. Er kennt das Projekt aus seiner Zeit als Staatssekretär des Umweltministeriums. „Gerade in Zeiten des Klimawandels ist Hochwasserschutz eine der wichtigsten Maßnahmen, um Schäden an Leib und Leben, sowie an Hab und Gut der Menschen zu verhindern“, sagt Baumann. Die Grünen bitten um Anmeldung unter E-Mail kv-vorstand@gruene-kurpfalz-hardt.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.08.2020