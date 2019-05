Baumgärtner punktet gegen Zahn

In der 5. Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft kam es nur zu einer Begegnung. Marvin Baumgärtner siegte mit Weiß gegen Hendrik Zahn (beide SV Hockenheim).

In der ersten badischen Hauptrunde spielte das Hockenheimer Seniorenteam in der Altersklasse 50-plus in Weinheim. In einer ausgeglichenen Auseinandersetzung hatten die Weinheimer das Glück auf ihrer Seite und gewannen mit 2,5:1,5. Die Punkte für Hockenheim holten: FM Oliver Günthner (remis) und Manfred Werk (1).

Morgen, Sonntag, findet die 9. Verbandsrunde statt. In der Landesliga Nord 1 empfängt Hockenheim III in der heimischen Zehntscheune den SK Ladenburg. Die Spiele von der Bereichsliga bis zur Kreisklasse finden im Rahmen einer zentralen Endrunde in der Fritz-Mannherz-Halle in Reilingen statt. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 04.05.2019