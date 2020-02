Beamte erhalten auch Dank und Anerkennung

Es soll ein fröhlicher Fasnachtsumzug werden, an dem alle die friedlich feiern möchten, ihren Spaß haben und es zu keinen Ausschreitungen kommt, das ist der allgemeine Tenor zum 61. Hockenheimer Fasnachtsumzug. Für das närrische Flair sorgen die zahlreichen Gruppen, die mit viel Mühe ihren Auftritt beim Zug vorbereitet haben und für die Sicherheit rund um die Zugstrecke wurden ebenfalls Vorbereitungen getroffen.

Direkt an der Zugstrecke sind zahlreiche Mitarbeiter eines Security-Unternehmens bestellt und die Polizei wird in angepasster Stärke im Hintergrund, besonderes an den sogenannten Brennpunkten, zur allgemeinen Sicherheit eingesetzt. „Wir als Polizei haben uns schon seit 2013 aus dem Streckenschutz zurückgezogen, da es unweit der Umzugsstrecke immer mehr zu Ausschreitungen kam und unsere Kräfte dort zunehmend mehr und dringender gebraucht wurden“, sagte Manfred Krampfert, der Leiter des Polizeireviers Hockenheim.

Personenzahl aufgestockt

Seit 2001 plant er den Einsatz beim Fasnachtsumzug und erklärt, dass er die Zahl der eingesetzten Kräfte bis zum Jahr 2020 kontinuierlich steigern musste und nun, im Jahr 2020, seien sie mittlerweile verfünffacht. Auch die Kräfte im regulären Dienst wird er am Fasnachtssamstag aufstocken. Eine genaue Anzahl der eingesetzten Beamten möchte er jedoch aus einsatztaktischen Gründen nicht nennen.

„Leider verzeichnen wir zunehmend mehr Aggressionsdelikte“ erklären Manfred Krampfert und Nobert Oser, der den Polizeiposten in Neulußheim leitet, den Rosenmontagszug in Altlußheim vorbereitet und dort verantwortlicher Einsatzleiter ist. Dabei schauen sie sich die Dokumentationen der beiden Umzüge der vergangenen Jahre an, die es leider nötig machen, dass die Polizei immer mehr gebraucht wird.

2019 wurden in Hockenheim zahlreiche, teils heftige Körperverletzungen verzeichnet, wozu zum Beispiel ein Jochbeinbruch und eine Nasenfraktur zählten. Erfreulicherweise konnten neun der Täter ermittelt werden, von denen jedoch nur zwei aus der Rennstadt stammten. Es ist oft so, dass sich Gruppen von auswärts an Orten treffen und dort für Unruhe sorgen. Dazu kamen unter anderem auch Beleidigungen der Polizeibeamten und auch zwei Widerstandshandlungen, bei denen auch ein Beamter verletzt wurde.

„Wir wissen, dass es nur ein ganz geringer Teil der vielen Teilnehmer ist, welche aggressiv auftreten und die Veranstaltungen stören“, sagen Manfred Krampfert und Norbert Oser, die in keinem Fall jemandem den Spaß an Fasnacht nehmen möchten. Im Gegenteil, sie wollen dafür sorgen, dass alle ein frohes und friedliches Fest feiern dürfen. Dazu wurden im Vorfeld schon elf Aufenthaltsverbote von der Polizeibehörde ausgehändigt. Diese gingen an Personen, die bereits in den letzten Jahren mehrfach auffällig waren und als sogenannte „Aggressoren“ gelten. Diese dürfen sich nicht an der Umzugstrecke oder im Umkreis der Veranstaltung aufhalten. Das wird auch von der Polizei streng kontrolliert und bei Nichtbeachtung wartet als Konsequenz sofort der Polizeigewahrsam und ein Bußgeld. Diese Maßnahmen haben sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt, genau wie der Austausch mit dem Polizeirevier Schwetzingen über bekannte „Aggressoren“.

Als weitere Vorabmaßnahme wurde bereits, gemeinsam mit der Stadt Hockenheim, die Sperrung des Platzes hinter der Feuerwehr (P1) veranlasst, auf dem in den letzten Jahren die Ausschreitungen stark pulsierten. Dazu wurde auch ein Alkoholverbot an der Zentscheune verhängt und Einzelpersonen sowie Gruppen, die sich nicht an die Verbote halten oder auffällig werden, werden sofort angesprochen und geschulte Kräfte wirken deeskalierend ein. Bei Nichtbeachtung erfolgen Platzverweise und natürlich werden auch die Jugendschutzbestimmungen beim Alkoholkonsum durch Jugendliche kontrolliert.

Basierend auf Auswertungen

Dass diese Vorgehensweisen wichtig sind, zeigen leider die vergangenen Auswertungen. 2018 wurde in Altlußheim sogar der Straftatbestand des „Landfriedensbruchs“ verwirklicht, dies ist eine Bezeichnung dafür, wenn der öffentliche Frieden durch gewalttätige Ausschreitungen beeinträchtig oder gestört wird. Dies führte aber nicht nur für Besorgnis in der Gemeinde, sondern auch aufgrund konsequenter Strafverfolgung zu Verurteilungen, teils mit Freiheitsstrafen, der Täter.

Erfreulich ist es für alle eingesetzten Polizeikräfte, wenn sie gezeigt bekommen, dass ihr Einsatz geschätzt wird. Immer wieder erhalten sie dankende Worte von Besuchern, die froh sind, dass sie für Sicherheit, gerade für Familien, sorgen. Und genau diese anerkennenden Worte, die oft mit einem dankbaren Lächeln verbunden sind, geben den Menschen in der Polizeiuniform unsagbar viel Kraft für ihre oft nicht leichte Arbeit.

