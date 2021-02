Bebauungspläne werden erläutert

Die Hockenheimer Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bietet am Montag, 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. In dieser berichten Fraktionsmitglieder zu aktuellen kommunalpolitischen Themen, die auch in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 24. Februar, auf der Tagesordnung stehen. Neben Bebauungsplänen im „Altwingert/Hinter den Bergen“ und „Birkengrund III“, wird der Antrag der Bürgerinitiative „Pro Stadtwald C4“ auf Benennung einer Straße mit dem Namen „Am Stadtwald“ erörtert.

Die Bürger sind eingeladen, die Chance zu nutzen, den Fraktionsmitgliedern ihre Fragen zu stellen und mit ihnen zur diskutieren. Wer an der Bürgersprechstunde im Videokonferenzformat nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, Fragen an die Fraktion zu senden. Diese Fragen werden in der Digitalen Sprechstunde mit aufgenommen und beantwortet. zg

Info: Anmeldung der Fragen und zur Teilnahme per E-Mail an adolf.haerdle@gruene-hockenheim.de. Nach der Anmeldung erhalten Interessierte den Link.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.02.2021