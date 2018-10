Befehle werden wie Legosteine zusammengesetzt

Anlässlich der „EU Code Week“ luden die Freien Demokraten zu einem generationenübergreifenden Programmierworkshop ins Pumpwerk ein. Kinder der 4. bis 7. Schulklassen konnten zusammen mit Mama, Papa, Oma, Opa oder einer anderen Begleitperson und einem Laptop teilnehmen.

Mit dem Pumpwerk war der geeignete Ort und Partner gefunden, und dank der Unterstützung der „SAP Young Thinkers“-Initiative konnten auch ausreichend viele Laptops bereitgestellt werden, so dass noch mehr Jungen und Mädchen des offenen Jugendtreffs an dem Workshop teilnehmen konnten, teilt die FDP mit.

Durch die gewählte Programmierumgebung „Snap!“ wurde der Einstieg ins Programmieren mit viel Spaß vermittelt. Wie Legosteine wurden die Befehle zusammengesetzt und das Ergebnis konnte auch gleich getestet werden. Auf ihre Figuren und deren Bewegungen konzentriert, lernten die Teilnehmer – nahezu ohne es zu merken – das Programmieren und Analysieren von Programmfehlern. Kleine Frustrationen, wenn etwas nicht so lief wie gedacht, wurden durch den Blick auf das Ziel des eigenen Computerspiels und mit Unterstützung der Helfer der FDP und Jungen Liberalen überwunden und gleich konstruktiv in Verbesserungen des Programms umgeleitet.

Dass Programmieren eine durchaus kreative Arbeit ist, konnte man an den Ergebnissen sehen: Nicht ein Programm sah genau gleich aus wie das andere. Jedes Programm war individuell nach den Vorlieben des Programmierers gestaltet.

Bund muss sich beteiligen

„Warum nur findet so etwas nicht in der Schule statt?“, fragten Teilnehmer. Stadtrat Frank Köcher-Hohn verwies auf die hohen Kosten der Digitalisierung der Schulen. Auch wenn die FDP/LfH-Fraktion eigenen Angaben zufolge schon bereits vor einem Jahr im Hockenheimer Gemeinderat einen Antrag zur Digitalisierung der Schulen gestellt habe, so könne Hockenheim alleine nicht alle Kosten aufbringen. Die Liberalen hoffen hier darauf und fordern, dass sich zukünftig der Bund an den Kosten beteiligen soll. Allerdings, ergänzte Köcher-Hohn, könnten Schulen derzeit auch selten einen „konkreten“ Bedarf benennen.

Neben der Ausstattung der Schulen fehle es nämlich noch an der Weiterbildung der Lehrkräfte und dem landespolitischen Willen, nicht nur Medien- und Anwendungskompetenz in wenigen Klassen, sondern auch Informatik in allen Schulformen im Bildungsplan zu verankern. Die Lehrkräfte würden nach Auffassung der Liberalen durch Digitalisierung der Schulen nicht ersetzt, sondern müssten geschult und begleitet werden.

Diese immer noch junge Wissenschaft, so die Informatikerin Claudia Loff, würde es den Kindern ermöglichen, ihre digitale Zukunft mitzugestalten, statt ihr weitgehend unwissend ausgeliefert zu sein. Und genau darum, so die Liberalen, organisierten sie solch einen Workshop. „Wir wollen Begeisterung für die aktive Gestaltung der digitalen Zukunft wecken“, verkünden die Freien Demokraten auf ihrer Homepage. Umso mehr freute es die Liberalen, dass das Team des Pumpwerks gerne auch in Zukunft solche Workshops anbieten würde.

Dazu wäre natürlich eine schnelle Internetverbindung und eine Grundausstattung an Laptops und/oder Microcontrollern wünschenswert. Bis dahin könnte das Pumpwerkteam Grundlagenkurse ohne Computer, wie zum Beispiel den „Internetversteher“, anbieten.

„Digitalisierung kommt“

„Die Digitalisierung kommt“, kommentierte Simon Deutesfeld, Vorsitzender der Jungen Liberalen in Hockenheim, abschließend. „Machen wir unsere Kinder und unser Land fit dafür“. „Das war ein Testlauf, den wir gerne wiederholen können, wenn Bedarf besteht“, beendeten die Liberalen den Workshop und bedankten sich beim Pumpwerk und der Stadt für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und der Beteiligung an der Durchführung und bei den teilnehmenden Mädchen, Jungen und Erwachsenen für ihren Mut, etwas Neues auszuprobieren.

Weitere Informationen über Angebote und Links zu dem Thema finden sich unter www.fdp-hockenheim.de. zg

