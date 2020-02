Begrünung soll das Quartier stark aufwerten

An der Schwetzinger Straße soll ein Quartier entstehen, das „vielfältig ist und jede Altersstruktur anspricht“. So beschrieb Adrian Mast das Projekt „Leben am Caféeck“, das er am Mittwochabend zum wiederholten Mal dem Gemeinderat vorstellte. Auf dem 2848 Quadratmeter großen Areal in der Schwetzinger Straße 97 sind drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage geplant, in dem 40 Wohnungen

...