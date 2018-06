Behinderte Menschen werden gefördert

Anzeige

Hockenheim.Die Heidelberger Werkstätten laden am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Werkstatt im Talhaus, Speyerer Straße 3, ein. Viele Menschen kennen die Heidelberger Werkstätten, aber nicht jeder hat sich schon einmal ein eigenes Bild davon gemacht, welche vielfältigen Angebote den Menschen mit Behinderung gemacht werden. Der Tag der offenen Tür in Hockenheim bietet allen Interessierten und Angehörigen Gelegenheit, dies zu ändern.

An den Standorten Heidelberg, Sandhausen und Hockenheim werden rund 550 Menschen in ihrem Arbeitsleben begleitet und gefördert, 65 von ihnen im Förder- und Betreuungsbereich für schwer- und mehrfachbehinderte Menschen und über 20 im Berufsbildungsbereich.

Das Angebot umfasst Maßnahmen zur beruflichen Orientierung, Fort- und Weiterbildung und Hilfen im allgemeinen Lebensbereich, teilen die Heidelberger Werkstätten mit. Neben der Möglichkeit, bei einer Führung die unterschiedlichen Bereiche der Werkstatt kennenzulernen (halbstündlich ab 12 Uhr), erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm mit einer Kunstausstellung, dem Verkauf kreativer Produkte, einer Tombola, einer Hüpfburg sowie Musik und Gesang. Für das leibliche Wohl der Gäste ist mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt und musikalisch wird die Inklusionsband Dany‘s Domino der Lebenshilfe Schwetzingen für Stimmung sorgen. zg