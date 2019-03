Bei bekannten Tinten-Künstlern Termine reserviert

Hockenheim.Großer Andrang, fast wie in einer Fankurve, herrschte am Samstag bei der Eröffnung des neuen Tattoostudios in der Unteren Hauptstraße. Als Hommage an den berühmten Streckenabschnitt auf dem Ring wählten die Geschäftsführer Hagen Richter und Marius Ehrmann den Namen „Parabolika“ –und genauso international wie bei so manchem Rennen war der Kreis der eingeladenen Gasttätowierer in den neuen Räumlichkeiten.

Wer sich für ein Tattoo begeisterte, konnte sich am Eröffnungstag sofort einen begehrten Termin bei den Tätowierern aus Südkorea, Bulgarien, Rumänien und Ungarn sichern, außerdem wurde live tätowiert. Mit großem Interesse und mit genauem Blick verfolgten die Besucher, wie die „Ink Artists“, die Tintenkünstler, ihre Kunstwerke schafften. Um die Tattooliegen war das Gedränge entsprechend groß.

„Ich habe mich heute spontan für eine Erweiterung meines Tattoos entschieden“, erklärt Kerstin aus Neulußheim, eine „Parabolika“-Kundin der ersten Stunde, sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis von Ink- Tattoo-Artist Andrej Costache aus Rumänien.

Großes Netzwerk aufgebaut

„Wir möchten, unsere Kunden hohe Quali tät zu einem fairen Preis anbieten. Über lange Jahre haben wir ein großes Netzwerk aufgebaut und kennen zahlreiche Tattookünstler aus der ganzen Welt“, berichtet Marius stolz. „Wenn ein Tätowierer kreativ ist, menschlich zu uns passt und absolut hygienisch arbeitet, dann laden wir ihn gerne nach Hockenheim ein. Unsere Kunden können sich online informieren, wer wann im ,Parabolika‘ tätowiert und sich einen Termin sichern“, erklärt der Geschäftsführer.

„Schon bis in den Sommer haben wir internationale und in der Szene bekannte Top-Tätowierer für das ,Parabolika‘ gewinnen können. Was uns ebenfalls besonders wichtig ist: Wir beraten unsere Kunden ganz individuell, denn schließlich ist die Entscheidung für ein Tattoo eine Entscheidung für ein ganzes Leben. Jedes Tattoo von ,Parabolika‘ wird daher ein Unikat sein“, ergänzt Marius.

Viele der Gäste am Eröffnungstag haben die Gelegenheit genutzt, sich einen Eindruck über das moderne Tattoo-Studio zu verschaffen, und sicher sind dabei schon viele Ideen für Motive entstanden, die bald auf einem Körperteil in Tinte verewigt werden. csc

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 20.03.2019