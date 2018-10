Bei Blau-Weißen dreht sich alles ums Stadtjubiläum

Hockenheim.Um die Aktiven des Carneval Clubs Blau-Weiß 1989 „ordentlich“ in die Saison 2018/2019 zu schicken, lud der Vorstand der „Blau Weißen“ alle Aktiven zum internen Ordensfest in die Räume der VfL-Clubgaststätte ein. Über 40 Teilnehmer wollten den neuen Orden für die Kampagne 2018/19 vorgestellt und verliehen bekommen.

Die Vorstellung des gemeinschaftlich von Präsident Frank Ziegler sowie der Familie Carina und Thilo Weber entworfenen Ordens übernahm Schriftführerin Carina Weber. Der Orden steht unter dem Motto „1250 Jahre Hockenheim“.

Die Auszeichnung trägt in der Mitte das Jubiläumslogo der Stadt Hockenheim. Als Blütenblätter rund um das Jubiläumslogo sind die verschiedenen Wahrzeichen der Stadt im Uhrzeigersinn angeordnet. Beginnend mit der Landesgartenschau 1991 und dem dem Wasserturm auf „drei Uhr“, folgen das Aquadrom, der Hockenheimring, gefolgt von Stadthalle und Zehntscheune.

Der Kranz der Blütenblätter schließt sich mit dem Stadtwappen der Großen Kreisstadt Hockenheim. Über der Blüte mit den Wahrzeichen Hockenheims befindet sich ein Halbbogen mit dem Vereinsnamen des C. C. Blau-Weiß und den Jahreszahlen der Saison 2018-2019. Gekrönt wird die Kreation mit dem Vereinswappen des C. C. Blau-Weiß Hockenheim 1989.

Mit diesem Prachtstück, hergestellt von der Firma Sack aus Grevenbroich, wurden alle Anwesenden durch Präsident Frank Ziegler und der Vizepräsidentin Jeanette Huck bedacht.

Sofie Weber gibt Büttendebut

Nacheinander wurden die Abteilungen des Carneval Clubs zur Verleihung des neuen Jahresordens aufgerufen. Dazwischen erlebten die Mitglieder eine Premiere von Sofie Weber als Nachwuchsbüttenrednerin, die gerne einmal Prinzessin wäre, doch sich ihren Prinzen lieber selbst aussuchen wollte und nicht einen der „Grufti-Elferräte“ haben möchte. Mit viel Applaus wurde das neue Nachwuchstalent von den Gästen verabschiedet.

Nach der Ordensverleihung saßen die Narren bei angeregten Gesprächen über die kommende Saison, die am 11. 11. mit dem Rathaussturm startet, und die folgenden Ordensfeste zusammen. Natürlich wurde auch das eigene Ordensfest am Samstag, 26. Januar 2019, angesprochen, das in der Vereinsgaststätte des HSV stattfindet. ub

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 31.10.2018