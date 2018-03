Anzeige

Gemeinsamer Auftritt

Das Jugendorchester präsentiert beim Frühjahrskonzert die aus „Pocahontas“ bekannte Melodie „Colors of the Wind“, gefolgt von einem Medley aus dem bekannten Disney-Film „Aladdin“, den bekannten Melodien aus dem Film „Mary Poppins“ und einem Medley aus dem Star Wars-Film „Das Erwachen der Macht“.

Danach wird das Jugendorchester gemeinsam mit dem Hauptorchester zu hören sein. Beide Orchester zusammen werden die Stücke „Über den Wolken“ und „On the Wings of an Angel“ präsentieren.

Nach einer kurzen Pause geht es dann mit dem Hauptorchester weiter. Zu hören sein werden dabei „Flyin’ to the Skies“ und „Dragons on the Wind of Time“. Außerdem stehen im Programm „Hindenburg“ – ein Stück, das sich thematisch mit dem in einer Katastrophe endenden Jungfernflug des Zeppelins Hindenburg beschäftigt – und das aus der gleichnamigen Fernsehshow mit Dieter Thomas Heck stammende Stück „Musik liegt in der Luft“ sowie Nenas „99 Luftballons“ und als krönender Abschluss der bekannte „Fliegermarsch“. nb

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 28.02.2018