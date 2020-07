Bei der Reise in die Zukunft sollen alle an Bord sein

Die direkte Einbindung der Bürger für die Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität ist ein wichtiger Bestandteil der neuen Bürgerbeteiligungsplattform. Sie geht am Montag, 3. August, an den Start. Unter www.mitmachen-hockenheim.de haben Bürger die Möglichkeit, sich über laufende Verfahren zu informieren, sich aktiv einzubringen und sich über Inhalte auszutauschen.

Als erste Öffentlichkeitsbeteiligung auf der Beteiligungsplattform findet sich das Gesamtstädtische Entwicklungskonzept (GEK). Das Konzept definiert Ziele und Maßnahmen für künftige Entwicklungen der Stadt. Aufgegliedert ist es in fünf Bereiche: Städtebau und Wohnen, Lebendige Innenstadt, Soziale Infrastruktur und Bildung, Verkehrliche Infrastruktur sowie Umwelt und Klimaschutz. Innerhalb dieser Bereiche wurden Ziele erarbeitet, aus denen konkrete Maßnahmen abgeleitet wurden, die nun zur Bewertung bereitstehen.

Interessierte Bürger können sich auf zweierlei Wegen aktiv an dem GEK beteiligen. Einerseits kann dies über die neue Beteiligungsplattform www.mitmachen-hockenheim.de geschehen.

Wege der Teilnahme

Die Plattform ist für alle frei zugänglich. Dort sind die Maßnahmen tabellarisch aufbereitet. Sie können kommentiert und auf einer Notenskala von eins bis sechs wie in der Schule bewertet werden. Zusätzlich kann das weitere Geschehen der Kommentare abonniert werden, um informiert zu bleiben. Als zweite Möglichkeit der aktiven Beteiligung hängen bis zum 31. August großflächige „Mitmach-Plakate“ in den Fenstern der Stadthalle aus. Alle nötigen Informationen und erarbeiteten Maßnahmen sind dort übersichtlich aufgearbeitet. Zur Beteiligung liegen vor Ort Fragebögen aus, die bis zum Ende der Beteiligungsphase ausgefüllt in den Briefkasten am Rathaus, Ecke Ottostraße, eingeworfen werden können. Dazu sollte aufgrund der aktuell geltenden Hygieneregeln bitte ein eigener Stift zum Ausfüllen mitgebracht werden. Die Ergebnisse der ausgefüllten Fragebögen und die Kommentare auf der Bürgerbeteiligungsplattform www.mitmachen-hockenheim.de werden nach Ende der Öffentlichkeitsbeteiligung am 31. August zusammengetragen, ausgewertet und bei einer Gemeinderatssitzung öffentlich vorgestellt. Dieser stimmt anschließend über die Aufnahme der eingebrachten Ideen ins GEK ab. zg

Bürgerbeteiligungsplattform www.mitmachen-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 01.08.2020