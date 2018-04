Anzeige

Ein Familienmusical nach der Vorlage „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen hat das Großstadt Entertainment für Zuschauer ab fünf Jahren auf die Bühne gezaubert. Am Sonntag, 22. April, um 16 Uhr gastiert „Die Eisprinzessin“ zum Frühlingsfest in der Stadthalle.

Gerda und ihr Vater betreiben in Lappland das kleine Landhotel „Zum großen Elch“. Dort heuert Kai als neuer Hausdiener an. Während der Vater den armen Kai nur herum-kommandiert, schließt Köchin Elvira den Jungen in ihr Herz. Schnell merkt sie, dass sich zwischen Kai und Gerda etwas anbahnt.

Mit Pinguin Sammy auf der Suche

Doch eines Tages erscheint ein merkwürdiger Gast im Hotel: eine edel gekleidete Frau ganz in Weiß. Sie umschmeichelt Gerda und will sie zu sich ins Eisreich ziehen. Sie soll ihre Nachfolgerin, ihre Eisprinzessin, werden und künftig in Prunk und Reichtum leben. Gerda gefällt diese Aussicht, sie geht mit.