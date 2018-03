Anzeige

Hockenheim.Die HSV-Musikkapelle Blaue Husaren laden am Sonntag, 25. März, 17 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr) , zu ihrem Frühjahrskonzert in die Stadthalle ein. Nachdem Dirigent Thomas Welsch beim vergangenen Frühjahrskonzert sein erfolgreiches Debüt gefeiert hat, bei dem thematisch das Element „Wasser“ im Vordergrund stand, wird die Konzertreihe „Elemente“, die auf vier Jahre angelegt ist, in diesem Jahr mit dem Element „Luft“ fortgesetzt. Erwartet werden darf wieder ein vielfältiges Programm, bei dem für Jung und Alt etwas dabei sein wird.

Eröffnet wird der erste Teil des Konzerts traditionell von der Jugend der Blauen Husaren. Erstmals präsentieren sich in diesem Jahr die Piccolos, das jüngste Nachwuchsorchester der Blauen Husaren, bei einem Frühjahrskonzert unter der Leitung von Damian Gernert.

Nachwuchs gibt Visitenkarte ab

Auch das Jugendorchester wird wieder mit von der Partie sein, jedoch nicht unter gewohnter Leitung von Jugenddirigentin Nicole Balonier, da diese sich in bevorstehender Mutterfreude befindet und deshalb von Piccolo-Dirigent Damian Gernert vertreten wird. Danach wird das Jugendorchester gemeinsam mit dem Hauptorchester zu hören sein. Nach einer kurzen Pause geht es in der Stadthalle dann mit dem Hauptorchester weiter. nb