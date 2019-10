Bei ihnen ist Streit eine gute Tradition

Hockenheim.Musik und Comedy aus Hockenheim erwartet die Besucher am Freitag, 11., und Samstag, 12. Oktober, jeweils 20 Uhr, im Kulturhaus Pumpwerk. Im großen Jubiläumsjahr können die Besucher die „Begabten Hausfrauen“ (BH) mit ihrem Programm „Blick zurück nach vorn“ nicht nur jubilierend erleben. Obwohl auch sie allen Grund zum Feiern haben: Mit 1250 Jahren können Sabine Weyers und Marina Nottbohm noch nicht dienen, aber immerhin stehen sie schon 20 Jahre zusammen auf der Bühne.

Von der ersten gemeinsamen „Frauennacht“ im Pumpwerk bis heute ist viel passiert. Doch eines ist sicher: Langweilig wurde und wird es mit den beiden nie, denn der Dauerstreit um die Vorherrschaft auf der Bühne geht unverändert weiter.

Und es gibt noch ein weiteres Jubiläum: Zehn Jahre ist es her, dass diese (un-)traute Zweisamkeit von drei Männern unterbrochen wurde. Die „Verstärkung“, bestehend aus Oliver Brinkmann am Bass, Klaus Nottbohm an der Gitarre und Carsten Wagner am Schlagzeug, macht nicht nur schöne Geräusche, sondern wirkt auch auf die beiden Streithennen immer wieder harmonisch ein.

Nicht nur die 1250 Jahre alte Hockenheimer Geschichte soll an zwei Abenden beleuchtet werden, auch die eigenen Jubiläen werden betrachtet und „verworschtelt“. Außerdem freuen sich die BHs, bei fast allen Liedern eigene Texte präsentieren zu können. So richtig selbst gemacht: mit kurpfälzischem Mundartcharme (Sabine Weyers) und norddeutscher „Schnodderschnauze“ (Marina Nottbohm). Wer weiß, vielleicht muss nach diesem Programm die Hockenheimer Geschichte ganz neu geschrieben werden?

Karten zum Preis für 16 Euro (ermäßigt 12 Euro ermäßigt) gibt es im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Pumpwerk-Tickethotline 06205/92 26 25. zg

