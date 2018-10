Bei ihr steht ehrliche Beratung ganz oben

Die Stadt-Apotheke ist die älteste Einrichtung ihrer Art in Hockenheim, ihre Geschichte reicht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Daran gemessen sind die 20 Jahre, in denen Gabriele Müller Inhaberin ist, eine eher kurze Zeitspanne. Doch für die Apothekerin dennoch ein Anlass zum Feiern, und das natürlich mit ihren Kunden, die sie ab kommendem Montag zu besonderen Aktionen und Gewinnspielen einlädt.

Mit der Stadt-Apotheke verbunden ist die im pfälzischen Bobenthal aufgewachsene Gabriele Müller länger als zwei Jahrzehnte: Ins Team kam sie 1993 nach ihrem Pharmaziestudium, damals war Gabriele Kimmich Inhaberin der Apotheke. „Frau Kimmich ist mit Leib und Seele Apothekerin und auch heute noch zur Stelle, wenn’s mal bei mir brennt“, berichtet Gabriele Müller, die sieben Jahre als BTA am Institut für Biochemie in Heidelberg tätig war.

Die Spezialitäten der heutigen Stadt-Apotheke sind Schüßler-Salze, Homöopathie, Individualrezepturen, Anmessen von Kompressionsstrümpfen, Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten sowie kostenloser Lieferservice.

Gabriele Müller konzentriert sich besonders auf die ehrlich Beratung. „Die Kunden wissen, ich schwatze ihnen nie etwas auf. Oft bringen sie Zettel mit Empfehlungen mit und fragen, ob die etwas taugen“, sagt sie. Durch die benachbarte Kinderarztpraxis hat sich die QM-zertifizierte Stadt-Apotheke stärker auf Kinderheilkunde eingerichtet.

Gut eingespieltes Team

Im Team von Gabriele Müller arbeiten eine Apothekerin, drei pharmazeutisch-technische Assistentinnen, eine pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte und eine Reinigungskraft. Lange Zeit war Brigitte Noack der „gute Geist“ der Apotheke. Sie war schon im Dienst bei Martin Scholz, der die Einrichtung von 1959 bis 1988 geführt hatte.

Die Apothekerin, die sich für Kunst und Kultur und Wanderungen im Pfälzerwald interessiert, freut sich darauf, in den kommenden Aktionswochen ihren Kunden für die langjährige Treue zu danken und auch in der Zukunft ihre Gesundheitsbegleiterin zu sein. mm

