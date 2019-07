Bei Pizza werden Radwege verbessert

Landtagsabgeordneter Daniel Born (SPD) hat zu seinem Angebot „politics in da box“ in sein Hockenheimer Wahlkreisbüro eingeladen. Bei Pizza und Getränken nutzten Jugendliche aus der Region die Gelegenheit, um miteinander und mit dem SPD-Politiker ins Gespräch zu kommen. Einige von ihnen waren schon bei vorangegangenen Veranstaltungen dabei, andere zum ersten Mal, heißt es in einer Pressemitteilung des Büros von Daniel Born.

Es gab eine Box mit dem vom jungen Team vorbereiteten Fragen – aber nur als Impuls für den breiten Themenkanon des Abends. Denn von Klimaschutz über Europawahlen bis zu Uploadfiltern setzten die jungen Leute selbst spannende Punkte auf die Agenda.

Beim Thema Radwege trafen sich Profis: Denn sowohl die Jugendlichen als auch der SPD-Landtagsabgeordnete sind mit dem Fahrrad im Wahlkreis unterwegs. Wo kann die Beschilderung besser sein, wo sieht man sie kaum? „Ein gutes Radwegenetz lebt auch von der Schwarmintelligenz. Da ist es wichtig, immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten zu melden. Ich mache das gleich nach diesem Abend wieder einmal“, ermuntert der SPD-Abgeordnete die Jugendlichen, ihm weiter Rückmeldung zu geben und sich ganz konkret zu beteiligen.

Wohnungssituation diskutiert

Besonders hitzig wurde vor allem die momentane Wohnungssituation in Deutschland gerade für junge Familien und Studierende diskutiert. „Zu beobachten wie junge Leute an dieses aktuelle Thema rangehen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden, ist einfach super. Eine Stadt oder Gemeinde in der alle – egal wie alt oder jung – ihren Wohnraum finden, ist eine zentrale Zukunftsfrage. Und heute Abend wurden kluge Antworten gefunden wie beispielsweise mehr Mehrgenerationenwohnen, Aufstockungen durch Holzbauweise und neue Genossenschaften“, so Daniel Born. Ideen gab es auch für Maßnahmen gegen die steigenden Mieten, die gerade für immer mehr junge Menschen zum Armutsrisiko werden.

Format findet Zuspruch

Neben ernsten Themen wie diesen, kam aber auch der „HoggeneHotspot“ sehr gut bei den Teilnehmern an und auch spaßigere Themen wie die entscheidende Frage ob „Filme oder Serien“ und die beste nicht-umsetzbare politische Idee kamen aufs Tableau.

„Mir gefällt die Unkompliziertheit an ,politics in da box‘“, wird ein Teilnehmer in der Pressemitteilung zitiert. „Wir kommen zusammen, kennen uns vielleicht noch gar nicht und trotzdem kann man direkt offen über die Themen diskutieren, die einen gerade beschäftigen und dabei ist es ganz egal, ob es um die Gesellschaft oder mich persönlich geht.“

Auch Daniel Born freut sich, dass sein Angebot so großen Anklang findet: „Es ist schön zu wissen, dass das Format dieser Veranstaltung auf solch großen Zuspruch trifft“, so der Landtagsabgeordnete. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 12.07.2019