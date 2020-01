Bei Wellenrauschen und Seeluft die Seele baumeln lassen

Die Volkshochschule bietet im neuen Semester Reiselustigen eine Reihe interessanter Ziele an. Das Programm beginnt mit einer Tagesfahrt nach Metz am Samstag, 14. März, um die Geschichte und Kunst dieser lothringischen Stadt besser kennenzulernen. Die Fahrtkosten betragen 58 Euro und enthalten eine Führung im Centre Pompidou und den Besuch des gotischen Stephansdoms (Cathédrale Saint-Etienne) am Place d’Armes. Alle Führungen sind deutschsprachig.

Die Abfahrt mit dem Bus erfolgt in Hockenheim um 7 Uhr, die Rückkehr ist gegen 20 Uhr vorgesehen. Die Reiseleitung hat Agnés Thuault-Pfahler aus Reilingen.

Streifzug durch die Natur

Am Sonntag, 17. Mai, um 14 Uhr findet ein Streifzug durch die Natur statt, bei dem die Teilnehmer die heimischen Wildkräuter im Frühling kennenlernen können und etwas über die Erkennungsmerkmale und auch über die wertvollen Inhaltsstoffe dieser Pflanzen erfahren. Anhand kleiner Kostproben kann man sich von den Qualitäten der Natur überzeugen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro inklusive Kräuterverkostung.

In Zusammenarbeit mit der Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule ist ab 30. August eine sechstägige Busreise an die Ostsee geplant. Unter dem Motto „Die Seele baumeln lassen an der Ostsee“ werden die Insel Fehmarn, Lübeck und Travemünde und Heiligenhafen besucht und Kultur und Wellness miteinander verbunden.

Yoga und Entspannung unterwegs

Begleitet wird die Reise von Dr. Gerlinde Kammer, langjährige Mitarbeiterin der Abteilungsleitung an der Mannheimer Abendakademie. Debbie Marley, Yoga Acharya (Professor of Yoga), Entspannungstrainerin und Yoga-Ausbilderin mit langjähriger Kursleitererfahrung, bietet ein vielfältiges Programm mit Entspannung und leichter Bewegung an. An den Tagen mit Halbtagesausflügen finden vormittags Workshops mit Yogaübungen und Entspannungselementen statt. Am Abend kann eine leichte Meditationseinheit im Freien angeboten werden. Die Meereswellen und Seeluft tragen zur beruhigenden Wirkung der Übungen auf Körper, Geist und Seele bei. Die Unterbringung erfolgt in Appartements des Strandhotels am Weissenhäuser Strand.

Auf König Ludwigs Spuren

Eine Wanderung an der südlichen Weinstraße auf den Spuren König Ludwigs I. findet am Samstag, 24. Oktober, ab 8.30 Uhr statt. Auch diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Abendakademie angeboten. Nach der Besichtigung der Villa Ludwigshöhe startet eine Rundwanderung zur Rietburg. Von hier geht es über den Ludwigsturm hinab ins Triefenbachtal und zurück durch einen Wasserlehrpfad zur Villa Ludwigshöhe.

Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Detaillierte Infos zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es bei der Volkshochschule. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 22.01.2020