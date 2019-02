Bei zahlreichen Besuchen den Zusammenhalt stärken

Hockenheim.Das laute „Silentium!“ des Vereinsvorsitzenden Peter Busch drang zu allen durch – und war nötig. Immerhin hatte sich mit 50 Personen fast die Hälfte der Mitglieder des Freundeskreis Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal zur Jahreshauptversammlung im „Rondeau“ eingefunden und die beiden großen Tafeln im Nebenraum waren bis auf den letzten Platz besetzt.

Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung war die Wahl des neuen Vorstandes und der Beisitzer. Einstimmig war das Votum des Plenums – für zwei weitere Jahre steht der geschäftsführende Vorstand dem Verein vor. Verstärkt wurde die Riege der Beisitzer.

Festakt bei Partnerschaftstreffen

Der Jahreshöhepunkt für den Freundeskreis Hohenstein-Ernstthal steht natürlich mit dem großen Hockenheimer Stadtjubiläum im Zusammenhang. Beim großen Partnerschaftswochenende vom 28. bis 30. Juni wird der Verein eine 50-köpfige Delegation aus der sächsischen Partnerstadt zum großen Festakt in der Stadthalle empfangen.

Des Weiteren steht Anfang Oktober eine große viertägige Sachsenfahrt mit Unterkunft im Hotel „Drei Schwanen“ in Hohenstein-Ernstthal auf dem Programm. Zudem muss hierzu angemerkt werden, dass gleichzeitig der MGV Liedertafel an diesem Wochenende nach Hohenstein-Ernstthal reisen und sich in zwei Konzerten in der evangelischen Kirche und im Schützenhaus präsentieren wird.

Was hat nun der Freundeskreis das Jahr über gemacht? Beim Neujahrsempfang 2018 informierte der Verein alle Interessierten mit einem Stand über seine Arbeit. Am 6. April war der Karl May-Spezialist Andreas Barth aus Kuhschnappel zu einem Vortrag über die „Erzgebirgischen Dorfgeschichten“ in der Zehntscheune zu Gast. Beim Hockenheimer Mai war Hohenstein-Ernstthal mit einem Stand vertreten und im September erfolgte der mehrtägige Gegenbesuch aus Hockenheim. Den Jahresabschluss bildete der Hockenheimer Advent, bei dem auch immer ein Angebot mit erzgebirgischer Kunst und Gersdorfer Bier zu finden ist.

Zu den schönen Traditionen bei den Jahreshauptversammlungen zählt immer der Bildervortrag von Norbert Kircher. Für die Sachsen-Reisenden war es ein willkommenes Wiedersehen mit Karl Stülpner, dem Robin Hood des Erzgebirges, dem legendären Auftritt der Hockenheimer „Comedian Harmonists“ in der „Zeche“, der Vogelbeer-Königin Constance Brosell und dem erlebnisreichen Besuch im Bratwurstmuseum in Thüringen.

Und dann war endlich Ende mit „Silentium!“ und die Jahreshauptversammlung klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus. bg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 20.02.2019